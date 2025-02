Entra en vigor la digitalització de la justícia per als nous expedients

La roda de premsa per presentar l'expedient electrònicÀ.R.

La justícia ha fet avui el pas definitiu cap a la digitalització amb l'entrada en vigor de l'expedient judicial electrònic. En una roda de premsa, el president del Consell Superior de la Justícia, Josep Maria Rossell, ha explicat que el sistema s'implementarà en tots els expedients que entrin a partir d'aquest matí, però que aquells processos que es van iniciar en paper continuaran igual fins que s'elevin a un altre tribunal, moment en el qual es digitalitzaran.

La mesura ajudarà a reduir els terminis dels procediments, segons ha celebrat el vicepresident del CSJ, Antoni Fiñana, que ha explicat que ara els col·laboradors de la justícia -advocats i procuradors- tindran més temps per dedicar-lo a les causes en si, en lloc d'haver de dur a terme tasques com anar a buscar notificacions personalment, o perdre temps fotocopiant i muntant dossiers.