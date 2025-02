Els alumnes amb menys mitjans socioeconòmics tenen més dificultats a l’aula

L’informe PISA ha esdevingut una peça clau per analitzar el nivell de l’educació els últims anys. Un dels aspectes que reflecteix l’informe és el nivell sociocultural dels centres, segons va explicar el secretari general del Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP), Sergi Esteves, a l’entrevista que va oferir al Parlem-ne de Diari TV dilluns passat. Aquest indicador, entre altres coses, mira “la salut mental dels alumnes”, que es veuria afectada pel decreixement de les condicions econòmiques i socials del seu voltant.

Tot i no tenir les dades exactes sobre si la situació ha anat a millor o a pitjor l’últim any, Esteves va explicar que “si a casa les coses no funcionen bé perquè les famílies no estan percebent el salari suficient, o en alguns casos han de tenir dues feines i, per tant, treballar dotze o catorze hores”, pot provocar que els alumnes tinguin una manca de referents, una situació que es repeteix amb els nens que es troben en situació de reagrupament familiar. Unes situacions preocupants que provoquen que s’activin protocols per fer l’acompanyament dels menors que ho necessitin.

La situació socioeconòmica dels centres és un dels molts aspectes que analitza l’informe PISA. Un sistema d’avaluació que Esteves va valorar molt positivament. “Penso que la publicació dels informes PISA i les avaluacions internes i externes per part del Servei d’Inspecció que es duen a terme són el camí”, va dir el secretari general del SEP, que va raonar que “és molt difícil millorar les coses si no saps quina peça has de retocar perquè és la que falla”.

L’estat de l’escola andorrana, segons Esteves, és positiva. “Penso que l’escola Andorrana està forta, és el sistema amb més alumnes del país i ha crescut exponencialment. Crec que ha de ser un pilar que ens doni un cert orgull com a país i, sobretot, als que ens dediquem al món de la docència”. Ara bé, Esteves va remarcar que per continuar creixent, “s’han de posar més recursos, s’ha de fer més inversió en personal, en formació i també, sobretot, a apostar cap a l’autonomia dels centres i que es vagin fent diagnosis, inspeccions i, per tant, plans de millora, però d’una manera constant”, va concloure.