Dues adopcions d'infants nacionals el 2024

El 2024 es va tancar amb dues adopcions d’infants nacionals. Així ho posen en relleu les dades facilitades per l’autoritat central-servei especialitzat d’adopcions que també informa que quatre famílies van dur a terme el procés de valoració i altres vuit van mostrar el seu interès per fer una adopció. Segons les mateixes dades, cap família es troba a hores d'ara a l’espera d’assignació d’un infant.

Segons les dades dels darrers anys, tenim que han estat els anys 2024 i el 2021 quan s’han registrat menys adopcions, dos concretament, mentre que el 2023 van ser tres; el 2020 sis i el 2022 va ser l’any en què n’hi va haver més, concretament set. Cal tenir en compte que aquestes adopcions no sempre són d’infants de fora d’Andorra sinó que també poden ser, per exemple, processos d’adopció del fill del cònjuge.

L’autoritat central-servei especialitzat d’adopcions com a organisme competent en adopció dins del territori andorrà realitza altres serveis relacionats amb l’adopció, un dels quals és l’atenció postadoptiva, que duu a terme l’acompanyament, assessorament i suport psicosocial adreçat a totes les famílies adoptives i/o persones adoptades que ho requereixin. Durant l’any passat, des d’aquest servei es va atendre 50 famílies i divuit persones adoptades.

Des del Govern detallen que l’autoritat central-servei especialitzat d’adopcions té l’objectiu d’establir el recurs de protecció definitiu dels infants en situació de desemparament, els quals per diversos motius han estat declarats en situació d’abandó. Així, es posa en relleu que es concep l’adopció com un procés legal, psicològic i social, que permet integrar al menor, en el sí d’una família en la qual no ha nascut, com a context idoni per assolir el seu desenvolupament integral.

Pel que fa a l’adopció internacional, es posa en relleu que des del Principat només es tramiten adopcions d’infants originaris de països on es garanteixin els principis i les normes de l’adopció internacional. Aquest procés legal es basa en el Conveni relatiu a la protecció del menor i a la cooperació en matèria d'adopció internacional, signat a la Haia el 29 de maig de 1993. En aquest sentit, l’autoritat central és l’encarregada de coordinar i supervisar tots els aspectes relacionats amb l’adopció internacional amb un enfocament integral, des de l'avaluació inicial fins al suport postadoptiu, la recerca dels orígens, i l’establiment de nous acords amb països d’origen per tramitar adopcions internacionalment. Cal destacar que es treballa per ampliar la ‘cartera’ de països on poder tramitar un expedient d’adopció des d’Andorra, segons va anunciar la titular d’Afers Socials, Trini Marín. Des del servei assenyalen que “s’estan avançant en la tramitació de nous convenis per a l’adopció internacional, però és un tràmit llarg, ja que s’han de tenir compte les diferències legals existents a cada país, tenint en compte que cadascun té la seva pròpia legislació sobre adopció, protecció infantil i drets de la família, i cal harmonitzar aquestes lleis per crear un marc legal compatible”.