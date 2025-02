Els peruans no han pogut contactar encara amb el cònsol honorari

Publicat per Daniel Muñoz Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Associació de Residents Peruans encara no ha pogut posar-se en contacte amb el nou cònsol honorari del Perú al Principat, Jaume Tàpies. Tal com explica el president de l’entitat, Lorenzo Castillo, en declaracions al Diari “el volem felicitar i transmetre-li les nostres inquietuds i problemàtiques com a comunitat, però no sabem com ni quan podrem mantindre una reunió amb ell”. De la mateixa manera, Castillo vol ser prudent i prefereix esperar, perquè “encara no està exercint el seu càrrec en funcions”. “Esperem que, quan ho estigui, puguem parlar amb ell”, relata.