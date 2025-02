Baró vol conèixer les formacions que Govern realitza al sector turístic

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El conseller general Pere Baró ha sol·licitat a Govern tota la documentació relativa a les formacions que s’ha fet tant des del Ministeri de Turisme com des de la parapública de l’any 2019 fins a l’actualitat. El conseller demana els contractes, els plans d’estudis, els calendaris, els objectius, l’equip docents, l’empresa encarregada i el públic objectiu. El grup realitza la demanda d’informació arran de la resposta que el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, va donar Pere Baró on assegurava que s’aposta per la formació en el sector turístic, així com per les declaracions de l’antic director del departament, Sergi Nadal, qui afirmava que aquest àmbit és “una de les grans febleses del sector”.

El grup també ho sol·licita perquè Govern va votar desfavorablement a la seva esmena, presentada al Projecte de Llei del Pressupost, on es proposava crear un fons d’impuls al turisme per destinar els recursos a formació per tal que Andorra potenciï rebre un turisme de qualitat.