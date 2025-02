Acusen Interior de fer de la Comella un “centre psiquiàtric”

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Sindicat del Personal Penitenciari –un dels dos sindicats que representen els agents que treballen a la Comella– acusa Interior de convertir la presó en un “centre psiquiàtric”. En un comunicat enviat ahir, la junta directiva de l’SPP va assenyalar que el centre penitenciari està “perdent” els estàndards de seguretat per aquesta convergència. Sostenen que ha augmentat la població interna amb patologies de salut mental i asseguren que la situació no millora, ateses “les decisions del personal tècnic aliè al departament d’Institucions Penitenciàries”. Aquestes decisions externes “estan afectant i impactant molt negativament en el funcionament i la seguretat del centre”.

Exemplifiquen aquesta deriva amb un fet recent: la “tràgica situació” en què es van veure involucrats fa poc dos agents, que van ser agredits per un intern (un agent corre el risc de perdre la visió en un ull). El sindicat considera, a més, que les paraules de la ministra Molné traient ferro als conflictes entre agents i presos no hi ajuden. Creuen que són paraules “desafortunades” que vulneren i menystenen la professió. Defensen també que abans de la situació actual la presó comptava amb “elevats” estàndards de seguretat: “Les agressions als agents no són habituals en el si de les nostres tasques”.