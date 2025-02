El turisme deixa al país un superàvit comercial de 345 milions d’euros

Andorra es consolida com un país cada vegada més integrat a l’economia global. Segons l’últim informe d’Indicadors de Globalització del Departament d’Estadística, el del 2023, aquell any va ser de creixement en el comerç exterior, amb un superàvit comercial de 345,8 milions d’euros, xifra que representa un augment del 40% respecte al 2022. Aquesta tendència confirma un model econòmic basat en la importació de béns i l’exportació de serveis, un patró que es manté des de fa anys.

Tot i que Andorra continua comprant més productes de l’exterior dels que ven, el pes del sector serveis, amb el turisme al capdavant, compensa aquesta diferència i genera una balança comercial positiva. El volum de béns i serveis exportats va crèixer un 6,1% en termes reals, i va arribar als 2.420 milions d’euros, mentre que les importacions van augmentar un 2,0%, fins als 2.075 milions. Aquest increment en les exportacions s’explica, en gran part, per l’excel·lent moment del sector turístic, que ha viscut màxims històrics en nombre de visitants i ingressos.

La taxa de cobertura, que mesura el percentatge d’importacions que es poden cobrir amb exportacions, va assolir el 116,7%, la millor dada dels últims anys. Això significa que Andorra exporta més del que importa, un signe de fortalesa econòmica i d’un sector exterior dinàmic.

Un altre dels indicadors que reflecteixen la internacionalització creixent de l’economia andorrana és l’índex d’obertura econòmica, que va arribar al 155,5%. Aquest percentatge representa la suma de les importacions i exportacions en relació amb el PIB i confirma que el país depèn cada cop més del comerç exterior per generar riquesa.

En comparació amb altres economies, aquest índex mostra una tendència típica dels països petits, on el mercat interior no és suficient per sostenir l’economia i cal una forta relació amb l’exterior. En aquest sentit, Andorra es posiciona com un territori amb una activitat comercial intensa, amb més connexions i intercanvis amb altres països.

L’entrada de capital estranger també va registrar un bon comportament durant el 2023. Andorra va rebre més capital del que va enviar fora, amb una inversió neta positiva de 50 milions d’euros, que implica un 1,4% del PIB. L’entrada de capital estranger va representar un 7,3% del PIB, mentre que la sortida va ser del 5,9%.

Això indica que el país continua sent atractiu per als inversors internacionals, que veuen en Andorra una oportunitat per establir negocis o ampliar les seves operacions.

L’anàlisi de les dades permet extreure algunes conclusions clau sobre el model econòmic andorrà. Andorra necessita el comerç internacional per mantenir el creixement, tant en el turisme com en altres sectors. La capacitat d’exportar més del que importa reforça la posició econòmica del país i la seva estabilitat financera. L’interès dels inversors per Andorra continua sent alt, fet que contribueix a dinamitzar l’economia local.

El repte de cara als pròxims anys serà mantenir aquesta tendència de creixement i diversificar les fonts d’ingressos per evitar una excessiva dependència del turisme i les importacions de béns. L’evolució de l’economia global i les decisions polítiques i econòmiques que es prenguin al país marcaran el futur d’aquest model econòmic cada cop més interconnectat amb el món.

CLAUS

1 SUPERÀVIT COMERCIAL PEL TURISME

L’augment de visitants ha disparat les exportacions de serveis i ha generat un superàvit de 345,8 milions d’euros el 2023. Aquesta tendència reforça l’economia.

2 ANDORRA VA BATRE RÈCORDS EL 2023

La taxa de cobertura va assolir el 116,7%, que indica que el país ven més serveis a l’exterior del que importa en béns. Això reflecteix una economia dinàmica.

3 L'ATRACTIU PER A LA IVNERSIÓ FORANA ES MANTÉ

El país va rebre més inversió de l’exterior de la que va enviar, acumulant un superàvit d’inversió de 50 milions d’euros. La confiança empresarial és alta.

4 UNA ECONOMIA CADA COP MÉS OBERTA

L’índex d’obertura econòmica va arribar al 155,5% i mostrava la forta connexió d’Andorra amb el mercat global. Es depèn de l’economia internacional.