La tercera Fira del Voluntariat guanya associacions

LA PLENITUD DEL VOLUNTARI

El temps lliure és una matèria seriosa. Som, en general, gelosos de les hores que podem dedicar a l’oci o al far niente. Que no ens les toquin. Ara bé, ben organitzat, aquest temps d’esbarjo pot deixar-nos prou espai per encabir-hi les aficions personals i la dedicació altruista. L’actitud solidària, de fet, és un gest propi que pot omplir tant (o més) que el lliurament als passatemps. Tots sabem com brilla la plenitud del voluntari. Ser-ho, fer el pas, no costa gens, tampoc. Precisament, la Fira del Voluntariat és una cita que vol assenyalar el camí per unir-se a una causa que necessiti més mans. Enguany, per exemple, Protecció Civil ha obert les portes als voluntaris. Celina Rossell, tècnica del departament, explicava ahir que des de l’inici de la convocatòria, a l’octubre, s’han inscrit unes 25 persones al cos de voluntaris. Ara estan en fase de formació. El perfil dels voluntaris és divers: des d’oferir xerrades preventives fins a participar en actuacions d’emergència o ajudar en episodis de catàstrofe.



Lisa Cruz, vicepresidenta de l’associació Gossos, va subratllar el valor dels voluntaris: “Són molt importants. En el nostre cas, permeten que els gossos puguin sortir de les gàbies per passejar per la natura, per respirar”. L’hivern, a més, és una època en què la crida a participar augmenta: “Sempre és una mica més difícil trobar gent que baixi”. Altres formes de voluntariat –ampliava Cruz– són la reparació de gàbies o la difusió de l’activitat de l’associació.



Des de Projecte Vida, també van remarcar la necessitat de sumar voluntaris. Eva Tenorio, presidenta de l’associació, sosté que captar noves mans els ajuda a poder difondre més i millor la tasca de l’entitat, que “encara està molt estigmatitzada”. Projecte Vida s’ocupa d’assessorar les persones amb addiccions (i els seus familiars) i els acompanya durant el procés de retorn a la vida quotidiana. Tenorio va alertar que els últims estudis indiquen que augmenten les addiccions sense substància (el joc, la pornografia...) per damunt d’aquelles que impliquen substàncies.