La neu no arriba a Andorra

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El front de precipitacions que es va anunciar ahir, i que podria haver deixat nevades generalitzades al Principat, no ha arribat a Andorra i s'ha quedat a la meitat oest del Pirineu, tal com informa el servei meteorològic. Per aquest motiu s'ha aixecat l'avís groc emès ahir, i no s'esperen precipitacions durant el dia, exceptuant alguns flocs de neu que poden caure als cims del nord a partir de la tarda. Els núvols, però, són presents des de primera hora, i no serà fins al migdia que es comencin a obrir clarianes al conjunt del país. Les temperatures són hivernals, amb mínimes de fins a -9 graus al Pas o -1 grau a Andorra la Vella, i màximes que no superaran els 6 graus a 1.500 metres o els 10 a la capital.

Diumenge serà un dia assolellat, amb alguns núvols que poden aparèixer a la tarda, però que no portaran precipitació. A alta muntanya la visibilitat serà reduïda a causa d'una massa de pols en suspensió. Les temperatures mínimes baixaran un parell de graus respecte avui, mentre que les màximes es mantindran igual. De cara a la setmana vinent, la teòrica general és que predomini l'estabilitat, amb temperatures que poden augmentar un parell de graus respecte al cap de setmana.