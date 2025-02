La inflació afecta més la gent gran per les pensions baixes

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Les persones grans veuen afectada notòriament la seva capacitat econòmica atès el desajust entre el cost de la vida i unes pensions de jubilació baixes. És el diagnòstic que fa Fèlix Zapatero, president de la Federació de Gent Gran d’Andorra, de la situació actual de les persones majors de 65 anys al Principat. “L’encariment del nivell de vida el pateix més la gent gran perquè els ingressos de jubilació són baixos. No es viu igual amb 1.200 euros de pensió a Andorra que en un poble d’Andalusia, per exemple”, afirma Zapatero, que assenyala un dels principals maldecaps d’aquest grup de població: l’habitatge (una preocupació present, lògicament, en la majoria dels segments d’edat). Per a Zapatero, més enllà de la menudesa de les pensions (el setembre del 2024, la pensió mitjana era de 1.177 euros per més de vint anys cotitzats), el fet que cal estudiar amb minuciositat és la capacitat econòmica (o de compra). En aquest sentit, subratlla que el nivell de vida pot variar en funció de la situació residencial: “No és el mateix cobrar 2.500 euros i haver-ne de pagar 1.500 de lloguer que tenir uns ingressos de 1.200, però viure en un habitatge de propietat”. Zapatero assegura que les reclamacions de les persones grans són “enormes, infinites; tot és millorable”. L’habitatge i les pensions són les principals batalles. Malgrat tot, considera que la qualitat de l’envelliment al país és bona.