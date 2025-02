Tall de 16 parades de bus a Escaldes per la instal·lació d’una grua

Publicat per Redacció Escaldes-Engordany Verificat per Creat: Actualitzat:

Les obres per a la culminació del projecte Caldes a la parròquia escaldenca provocaran l’anul·lació de 16 parades d’autobús de les línies 2, 3, 4, la circular i la línia 2 del bus nocturn, entre les vuit del matí del 4 de febrer i les vuit del vespre del 5 de febrer. Bona part de les parades es troben a l’avinguda Carlemany i l’avinguda del Pont de la Tosca, on s’instal·larà una grua de grans dimensions, però també afecta altres parades situades a l’avinguda del Consell de la Terra o a la carretera de l’Obac, en el cas de la línia circular.

Per aquest motiu, el comú ha habilitat un recorregut provisional, per totes les línies exceptuant la circular, amb parades alternatives que es farà pel carrer de la Unió, on s’habilitaran dues parades, i seguidament per la carretera de l’Obac, on hi haurà fins a cinc parades alternatives.