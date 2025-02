El pres que feia vaga de fam abandona la protesta 12 dies després

El reclús del centre penitenciari que va iniciar una vaga de fam el 20 de gener va abandonar la protesta ahir a la tarda, segons va poder saber el Diari. L’intern, de 34 anys i d’origen algerià, està a la Comella en presó provisional des del 28 d’octubre de l’any passat acusat de violar una turista en un local nocturn d’Andorra la Vella i ha aconseguit el que pretenia en anunciar que deixava de menjar. El pres va iniciar la mesura de pressió com a queixa per la inactivitat judicial en la seva causa i la vaga de fam ha servit perquè hagi cridat l’atenció de la Justícia, ja que el batlle que porta el cas ha decidit tornar-li a prendre declaració.

L’empresonat ha estat convocat a la seu judicial per dimarts vinent, segons li va comunicar ahir l’advocada. La lletrada va aconsellar-li que renunciés a continuar la vaga per estar en millors condicions per declarar i el reclús hi va accedir. El pres va ser traslladat pels volts de les set de la tarda des de la cel·la de vigilància que ocupava a una del mòdul de preventius i va tornar a alimentar-se quan es va servir el sopar.

L’home havia perdut força pes durant els gairebé dotze dies de protesta i segons el protocol d’aquests casos havia de rebre atenció de les infermeres de la presó tres vegades al dia i tenia programades visites del metge, un cop cada jornada, per comprovar constants i pes. La vaga de fam es va comunicar a la Batllia i és l’autoritat judicial qui hauria d’haver decidit en funció de l’estat de salut si se l’havia de portar a l’hospital o si s’haguessin hagut d’adoptar altres mesures, com la d’alimentar-lo, segons van explicar des d’institucions penitenciàries.