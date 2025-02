Mingorance afronta “molt contenta” el nou cicle al TEDH

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

“Molt contenta” i amb un sentiment de “molta responsabilitat”. És la manera com Canòlic Mingorance afronta la nova etapa professional a Estrasburg, on es traslladarà el primer d’abril per assumir el càrrec de jutgessa al Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH). “No tinc data de jurament exacta, però serà durant els primers dies d’abril.” La magistrada, actual presidenta del Tribunal de Corts, també reconeix, però, que el nou cicle laboral li genera “una mica de respecte”.