Govern habilitarà una aplicació per facilitar les inscripcions dels voluntaris

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Unes 28 associacions s'han inscrit enguany per participar en la 3a edició de la Fira del Voluntariat, un esdeveniment creat des del ministeri de Joventut per "donar visibilitat i crear un espai de trobada perquè tothom que pugui aportar aquest granet de sorra, vingui i ho faci" ha declarat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, durant el discurs inaugural. En aquest sentit, el secretari d'Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, ha mencionat que la participació per part de les associacions augmenta d'edició en edició, on "entenen que és un bon lloc per captar voluntaris". A banda, s'ha revelat que el gran repte del 2025 pels departaments de Joventut i Voluntariat és poder crear una aplicació que faciliti tota la informació i mètode d'inscripció als possibles nous voluntaris. "Entrant amb aquella aplicació es podrà buscar quina tipologia de voluntariat volem fer i on puc ficar les meves dades perquè em tinguin en compte per fer-me voluntari" ha explicat Cabanes.

"La fira és un espai per compartir experiències i tot el que es fa, el que genera que les iniciatives arribin a més gent" ha mencionat Bonell. D'entre les 28 associacions, destaquen Protecció Civil que participen per primer cop i la campanya per als Jocs dels Petits Estats d'Europa. "El projecte va començar a mitjan octubre i ara estem en un procés de formació amb les 25 persones que s'han interessat" ha explicat la tècnica del departament de Protecció Civil Celina Rossell. Així doncs, Rossell ha mencionat que el projecte continuarà i han aprofitat la fira per poder difondre els tipus de voluntariat on "hi ha gent que estarà més enfocada a escala preventiva, un altre més enfocat en cas d'emergència o retorn a la normalitat com, per exemple, després de la DANA de València". "Al final és entendre que ens adaptem als tipus de voluntaris i a les diferents situacions que poden passar a Andorra" ha incidit.

Pel que fa als voluntaris dels Jocs, Cabanes ha mencionat que, si bé amb la seva presència a la Fira d'Andorra, on es va engegar la campanya, ja van recaptar 500 voluntaris, passant l'objectiu dels 450, aquesta és una oportunitat per acabar de captar interessats. "Després, amb les entrevistes i els filtres, pot acabar havent-hi una necessitat o no" ha explicat. Altrament, també s'ha mencionat que s'han mantingut converses amb les escoles, persones amb diversitat funcional i la Federació de la Gent Gran per conèixer la seva disponibilitat i puguin estar com a voluntaris en la cita. "El voluntariat educatiu és molt important. Utilitzem alumnes del primer any del batxillerat perquè gaudeixin dels jocs i tinguin com a objectiu fer el voluntariat educatiu" ha declarat, afegint que la idea general és que l'acció reflecteixi la societat i que "el màxim de persones puguin gaudir dels jocs plenament".

Amb el voluntariat, molta gent encara té estigma segons l'associació, un escenari que es troba a Projecte Vida i que, segons ha mencionat la presidenta Eva Tenorio, volen revertir. D'altra banda, des de GosSOS han volgut fer saber que no només necessiten voluntaris per passejar o cuidar als gossos, sinó també per reparació o assistir a esdeveniments. "Tenim bastants voluntaris, però sempre fem una crida en les èpoques d'hivern perquè és difícil que la gent baixi a la gossera i li dediqui un temps a treure'ls de la gàbia. Hi ha mil formes d'ajudar i sempre estan benvinguts" ha declarat la vicepresidenta de GosSOS, Lisa Cruz.

La fira estarà activa fins a les 13 hores al Centre de Congressos d'Andorra la Vella, on el tancament el donaran els Castellers d'Andorra. Abans, però s'han dut a terme tres xerrades per donar a conèixer l'acció d'algunes associacions com Protecció Civil, el voluntariat als Jocs dels Petits Estats d'Europa Andorra 2025 i el Programa Jove voluntariat lector.