Evacuats en helicòpter dos esquiadors per caigudes

El cos de bombers ha hagut de sortir amb l'helicòpter per traslladar a l'hospital a dos esquiadors, un al matí i un a la tarda, que havien patit lesions de diversa consideració lleu després de patir una caiguda, segons ha informat el cos. La primera sol·licitud ha estat prop de dos quarts de dotze del migdia al Tarter, quan una persona que estava esquiant al domini de Grandvalira ha caigut i ha necessitat atenció per part dels bombers infermers, que han cregut convenient traslladar-lo a l'hospital. L'altre avís ha saltat a dos quarts de quatre de la tarda, quan una altra persona ha caigut quan estava fent esquí fora pista a la zona de la Vall d'Incles. Com en el primer cas, els bombers infermers han atès a l'esquiador a la zona i posteriorment se l'ha traslladat a l'hospital.