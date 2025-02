Els seguidors de la coordinadora aposten per la mobilització

Una concentració convocada per la coordinadora per un habitatge digne

La Coordinadora per un habitatge digne ha llançat una enquesta entre els seus simpatitzants per saber si es volen mobilitzar, de quina manera i per quines raons. Així ho ha anunciat en un comunicat, apuntant que més d’un centenar de persones han participat en l’enquesta, i que “majoritàriament aposten per la mobilització continuada com a principal eina de pressió, però destaquen d’altres com la vaga de lloguers, el tall de fronteres o la crida a la vaga general”. Les demandes de les persones enquestades, segons la coordinadora, se centren a regular el mercat de lloguer, augmentar el parc públic d’habitatge o l’equiparació entre salaris i preus d’habitatge. Amb els resultats que vagin arribant, es traçarà el full de ruta “per garantir una participació àmplia i democràtica que esdevingui una pressió efectiva”. La plataforma es va reunir amb la ministra d’Habitatge, Conxita Marsol.