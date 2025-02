Detingut un conductor ebri que va xocar contra una rotonda

La policia va detenir la matinada de dijous a divendres un conductor de 41 anys després de protagonitzar un accident a la Massana i donar positiu d’alcoholèmia amb 2 grams d’alcohol per litre de sang. Segons va informar el cos d’ordre, l’home circulava per l’avinguda Sant Antoni quan va perdre el control del vehicle i va impactar contra una rotonda. Els agents que s’hi van desplaçar li van realitzar el test d’alcoholèmia, que va constatar que quadruplicava el límit permès. L’accident es va saldar únicament amb danys materials.

D’altra banda, la policia va comunicar tres detencions durant la setmana per delictes contra la salut pública. Un turista de 35 anys va ser controlat al riu Runer quan intentava accedir al país en un autobús amb vuit pastilles d’èxtasi. També a la frontera, es va arrestar un turista de 29 anys amb 1,4 grams d’MDMA. Al Pas es va detenir un altre turista de 26 anys amb 1,7 grams de cocaïna. La darrera detenció va ser la d’un home no resident de 39 anys, a qui li constava una ordre de recerca i empresonament per complir una pena pendent per identificar-se en diverses ocasions amb identitats falses.