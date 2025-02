Canvis per apuntalar la propietat privada i el creixement sostenible

Publicat per Joan Ramon Baiges Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els càrrecs electes de la majoria van citar-se ahir en una reunió que suposa l’inici de l’estudi aprofundit per modificar la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme (Logtu) –coneguda com a Llei del sòl. L’objectiu d’aquesta trobada va ser unificar el discurs de tots els representants de Demòcrates i CC per evitar dissonàncies i amb dos pilars bàsics que segons el cap de Govern, Xavier Espot, són irrenunciables, com ara “el creixement sostenible i el total respecte a la propietat privada”.