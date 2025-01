La Seu Vella no serà a la candidatura

Publicat per Oliver Vergés Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida va sol·licitar formalment a principi del novembre passat de formar part de la candidatura a Patrimoni Mundial de la Unesco que reuneix un total de catorze monuments que són testimoni dels orígens del Coprincipat d’Andorra. Una proposta comandada des de la Paeria de la ciutat que defensava la incorporació de la Seu Vella entre els monuments, amb l’argument que allà s’hi havia signat el Pariatge del 1278. Aquesta possibilitat, tanmateix, va quedar definitivament enterrada ahir després de la reunió que va dur a terme el comitè de pilotatge (Copil) que la va desestimar, per bé que ja no tenia recorregut després que el comitè de redacció va considerar fa dos mesos que ja estava totalment tancada i que no hi sobrava ni mancava res.

La consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sònia Hernández, va traslladar en el seu moment, al ministeri de Cultura andorrà, el suport del seu govern a la iniciativa lleidatana, malgrat que des d’un primer moment les institucions andorranes s’hi van mostrar en contra per manca d’arguments històrics, així com per incomoditat en el fons i en les formes de la petició de la Paeria. Tampoc va caure gens bé la proposta al consistori urgellenc, tot i ser del mateix color polític que el paer de Lleida i el govern català. Veient la impossibilitat d’arribar a bon port, finalment la consellera Hernández va comunicar a l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, que donaven per enterrat el projecte.

Mancava, però, el darrer pas: que l’ens encarregat de vetllar per l’avenç del projecte certifiqués definitivament que la Seu Vella no formaria part de la candidatura. En una reunió celebrada ahir amb presència dels representants dels coprínceps, de les ambaixades de França i d’Espanya, dels ministeris de Cultura espanyol i francès, així com del de Cultura i el d’Exteriors d’Andorra, la Generalitat de Catalunya, el Consell Departamental de l’Arieja i la comissió andorrana per a la Unesco, el comitè de pilotatge així ho va validar. S’acaba, doncs, qualsevol aspiració de la Paeria, que haurà de buscar altres camins perquè l’emblemàtic monument assoleixi el reconeixement de Patrimoni Mundial de la Humanitat.

Des del ministeri de Cultura del Govern d’Andorra s’ha volgut ser molt diplomàtic amb la qüestió i, de fet, aquesta no es menciona en el comunicat sobre la reunió d’ahir per evitar més rebombori del necessari. En tot cas, fonts del ministeri han confirmat al Diari que aquest és un dels punts que es van tractar, donant per fet allò que des del comitè de redacció s’havia dit en el seu moment que no hi havia possibilitat d’incorporar més monuments al projecte.

Es tanca, d’aquesta manera, una estranya proposta de la Paeria, que va arribar en una fase ja molt avançada del procés, difosa intencionadament a través de la premsa per pressionar el Copil i, segons s’apunta des de Lleida, inspirada per l’exambaixador espanyol Àngel Ros, que sabedor del projecte andorrà va animar el seu successor a l’ajuntament de Lleida, Fèlix Larrosa, a sumar-s’hi.