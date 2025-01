Retirada d’un formatge per la possible presència d’E. coli

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Salut ha retirat el formatge Morbier, de la marca Jean Perrin, de llet no pasteuritzada provinent de França, per la possible presència del bacteri Escherichia coli. Els productes afectats són concretament les peces del formatge Morbier AOP 45 Jours, amb numeració GTIN N 3324440316918 i 3324440317717 i data de caducitat entre el 08/01/2025 i el 14/03/2025, que van ser comercialitzats entre el 21 de novembre i el 16 de gener del 2025.

A banda de la retirada, el ministeri de Salut ha recomanat als clients que hagin comprat aquest producte, que no el consumeixin i el retornin al seu punt de venda. L’E. coli pot provocar diarrea, dolor abdominal i vòmits i pot anar acompanyat de febre. Les persones que hagin consumit aquest formatge i presentin símptomes semblants han de consultar el metge referent o acudir al servei d’urgències, va recomanar el ministeri.