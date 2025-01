Nevades generalitzades demà al matí a tot el país

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La neu arribarà demà a totes les cotes. El Servei de Meteorologia anuncia que avui a la matinada arribarà un front que deixarà nevades generalitzades durant el matí i pot generar acumulacions d'uns 5 centímetres als fons de vall del sud. La pertorbació es podrien allargar fins al migdia per deixar pas a clarianes i precipitacions febles als cims.

La jornada d'avui ha començat amb nevades a les zones altes i es preveu que hi hagi clarianes a la tarda, a l'espera de l'arribada de l'embossament d'aire fred des del centre de França que portarà neu a tot el Principat. Les temperatures arribaran a 11 graus avui al centre del país i per a demà el pronòstic és de mínimes d'un grau negatiu a Andorra la Vella i 9 graus sota zero al Pas de la Casa. Les màximes seran de 9 graus i -6 graus respectivament.

Les precipitacions de les últimes hores han acumulat 25 centímetres de neu nova a les Antenes d'Envalira, 21 centímetres a les Fonts d'Arinsal i 12 a l'estació de FEDA a Ransol i a la Tossa d'Espiolets, segons el recull de Meteorologia.

Diumenge serà un dia assolellat, tot i que el Servei Meteorològic adverteix que la visibilitat es pot veure reduïda a zones altes per una massa de pols en suspensió.