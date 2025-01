Evacuada a l'hospital després de patir una caiguda esquiant a Canillo

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Una nena ha hagut de ser evacuada amb helicòpter aquesta tarda després de patir una caiguda esquiant al sector de Canillo de Grandvalira. La menor, segons expliquen els bombers del grup de rescat de muntanya, presentava una afectació pèlvica i costal i, després de ser atesa pels pisters de l'estació i pels bombers infermers, ha hagut de ser traslladada a l'hospital, on poques hores després ha estat donada d'alta, segons ha informat el centre sanitari.

El grup de rescat de muntanya també ha hagut de mobilitzar l'helicòpter després de rebre una trucada d'un esquiador de muntanya, prop de les cinc de la tarda, que havia patit una caiguda mentre baixava esquiant des del Pic Maia pel Barranc del Bullidor en direcció al Pas de la Casa. Una vegada han arribat al lloc dels fets, els bombers han constatat que l'esquiador presentava una possible lesió de tíbia i peroné i, després de ser atès per un equip d'infermers dels bombers, ha estat traslladat a l'hospital, on continua ingressat, segons apunten fonts hospitalàries.

El mati, el grup de rescat de muntanya dels bombers, ha hagut de fer una sortida per buscar a un turista espanyol que no donava senyals des d'ahir a la nit. Un cop localitzat el seu vehicle, l'individu ha fet acte de presència, expliquen els bombers.