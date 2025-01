Els funcionaris del cos general alcen la veu per les graelles salarials

El sindicat de l’administració general (Sipaag) està observant amb sorpresa com la revisió de les graelles salarials s’ha focalitzat en els cossos especials i se’ls ha deixat de banda, malgrat que el secretari d’Estat de la Funció Pública els va assegurar que se’ls convocaria a la reunió prevista per a dimecres passat i que ara s’ha traslladat a dilluns. Lamenten que han estat “constructius”, que van donar l’aval a la reconversió del GAdA en un nou complement (AvAC) –que a diferència del primer no es consolidarà en el sou dels treballadors un cop es posi en marxa– perquè s’havia de fer aquest procés de revisió salarial i que, a canvi, “ens hem vist menystinguts”. Així que en un comunicat fet públic ahir el sindicat va exigir al Govern que rectifiqui. “Manifestem el dret a ser convocats a les reunions de presentació de l’estudi de People Matters”, van etzibar.

“La Llei de funció pública permet la mobilitat, però no venen [treballadors] dels comuns i és normal” Salus Chato, President del Sipaag

El president del sindicat, Salus Chato, va voler deixar clar que això no va de confrontacions entre cossos, que hi ha d’haver revaloritzacions generalitzades perquè tots els treballadors públics adscrits al Govern han patit i pateixen la pèrdua de poder adquisitiu. I que justament per això el cos general no pot quedar relegat. Al Sipaag “sabíem que els treballs [de l’estudi] havien acabat perquè un representant del sindicat va participar-hi”. Per això, el col·lectiu va demanar per carta al Govern el 12 de desembre tenir accés al diagnòstic fet per l’empresa adjudicatària de l’estudi [People Matters] i a la presentació que s’havia fet al Govern. La resposta va ser el silenci i un mes després “es va forçar una reunió amb el secretari d’Estat”. Va ser quan se’ls va assegurar que es comptava amb ells per a la reunió del 29 de gener. “Aquestes promeses no s’han complert, no hem estat convocats a cap reunió, ni s’ha respost a cap de les nostres demandes. Considerem que aquest comportament demostra un clar menyspreu envers tots els treballadors del cos general, especialment, després d’haver escoltat les declaracions del cap de Govern en les quals només feia referència a l’estudi de diagnòstic de les graelles als cossos especials”, lamentaven en el comunicat.

Chato va recordar que “la no-aplicació del GAdA afecta tothom igual”, una suspensió que arroseguen des del 2009 i que qualifiquen “d’arbitrària”. El càlcul pel cap baix que han fet és que la no aplicació del complement d’avaluació, que sí que es consolidava al sou, ha suposat una pèrdua de poder adquisitiu per als treballadors públics de “com a mínim un 30%”, tenint en compte que no es pot arribar a una conclusió ajustada perquè l’alça salarial variava en funció de la nota assolida per cada funcionari. Chato va defensar que “també s’ha de reconèixer al cos general, que fa una tasca important”, i que les distorsions, la falta de competitivitat dels salaris, és evident sense haver d’anar a cercar administracions de fora de les fronteres. Succeeix amb els comuns i amb les parapúbliques. “La Llei de funció pública permet la mobilitat entre administracions, però no venen dels comuns i és normal, si volen una administració que potenciï el talent l’has de pagar”, va incidir el representant sindical.