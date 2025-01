Dues denúncies més de l’exmarit contra una saig per un remolc

L’exmarit d’una saig té presentades dues denúncies més a la policia, que se sumen a una altra per presumptament quedar-se objectes de pisos embargats, que va ser admesa el desembre passat. Un mes abans n’havia cursat una altra, acusant un saig, una saig –la seva exparella– i la filla d’ambdós per suposadament utilitzar il·legalment un remolc que havia estat embargat i que considera de la seva propietat.

Segons la denúncia, el setembre del 2022, l’ex va contractar un saig per executar un embargament de diversos béns, entre els quals un vehicle Toyota, tres motocicletes (una d’enduro, una Yamaha Tmax i una Honda Dominator) i un remolc de la marca Ibérica. L’embargament es va fer com a part d’un procés de reclamació de béns.

El denunciant relata que va constatar que el remolc estava a la casa de la seva exdona. Posteriorment, va descobrir que havia estat traslladat sense el seu permís al box propietat de la seva filla a Ordino. I explica que, més tard, va ser informat per diverses persones que l’havien vist viatjant cap a Espanya fent ús del remolc embargat i transportant algunes de les motocicletes també embargades, segons ell sense la documentació legal requerida, malgrat estar sota embargament i, per tant, “no poder ser utilitzat”.

Davant aquests fets, l’home acusa el saig de “favoritisme”, argumentant que no hauria d’haver permès la utilització d’un bé embargat. També denuncia la saig per facilitar l’ús il·legal del remolc tot i conèixer la seva situació legal. Finalment, acusa la filla d’haver fet ús del remolc embargat i de traslladar-lo a Espanya sense la documentació corresponent.

El denunciant sol·licita que es prenguin mesures contra els responsables i que se li retorni el remolc en condicions legals.

El març del 2023 va tenit lloc una altra disputa al voltant del remolc, aquest cop al domicili de la saig. L’home, segons la versió que exposa en la denúncia, va acudir en companyia d’un altre saig per recuperar el remolc en possessió de la seva exdona. En arribar, va entrar al box per recollir unes sirgues i després el va enganxar al seu vehicle. Tot seguit, asssegura que la saig va interposar-se per impedir-li l’entrada al garatge, afirmant que es trobava en la seva propietat. Explica que la parella de la saig va “fer un gest desafiant amb el dit al coll, com indicant que me’l tallaria”.

Després de l’incident, relata que es va dirigir a Ordino per recuperar les seves motocicletes, que es trobaven en un box de la seva filla. En arribar, va trobar el saig, l’exdona i la seva parella –aquest dins del box– “tocant les motos”. En demanar-los que s’allunyessin, descriu que la saig el va empènyer, li va donar un cop i li va fer una esgarrapada a la galta esquerra. Finalment, el saig va intervenir per evitar més conflictes.

Tot i que no va presentar denúncia immediata, el 15 de juny va acudir a urgències per a una revisió mèdica. En la denúncia sol·licita que la seva ex cobreixi les despeses mèdiques, que ascendeixen a 45 euros.