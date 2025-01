Detingut un condemnat per usar identitats falses

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La policia ha detingut aquesta setmana un home no resident de 39 anys al que li constava una ordre de recerca i detenció amb ingrés al centre penitenciari de la Comella, per incomplir la pena que se li va imposar per identificar-se en diverses ocasions amb identitats falses. L'home va ser controlat pels agents en els darrers dies i ha ingressat a presó, tal com constava en l'ordre de recerca que tenia la policia.