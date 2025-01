Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La policia ha detingut un conductor de 41 anys per donar positiu d'alcoholèmia amb 2 grams d'alcohol per litre de sang després de patir un accident aquesta matinada a la Massana. L'home estava conduint per l'avinguda Sant Antoni de la parròquia quan ha xocat contra una rotonda, fet que ha obligat a intervenir als agents que, quan li han dut a terme la prova d'alcoholèmia, ha donat positiu amb una taxa de 2, i per aquest motiu l'han arrestat. L'accident ha provocat danys materials i el conductor ha sortit il·lès.

Controlat a la frontera del riu Runer amb 8 pastilles d'èxtasi

Un turista de 35 anys va ser controlat a la frontera del riu Runer, aquesta setmana, quan intentava accedir al país en un autobús de línia regular amb 8 pastilles d'èxtasi. Durant la setmana, la policia també ha detingut un turista de 29 anys amb 1,4 grams d'MDMA i que es disposava a entrar al país amb un turisme, i un altre turista de 26 anys que va ser arrestat amb 1,7 grams de cocaïna al Pas de la Casa.