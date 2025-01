La Coordinadora de l'habitatge estudia noves mobilitzacions

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La Coordinadora per l'habitatge digne ha llançat una enquesta entre els seus simpatitzants per saber si es volen mobilitzar, de quina manera i per quines raons. Així ho ha anunciat la coordinadora aquesta matí en un comunicat, apuntant que més d'un centenar de persones han participat en l'enquesta, i que "majoritàriament aposten per la mobilització continuada com a principal eina de pressió, però destaquen d'altres com la vaga de lloguers, el tall de fronteres o la crida a la vaga general". Les demandes de les persones enquestades, segons apunta la coordinadora, se centren en regular el mercat de lloguer, augmentar el parc públic d'habitatge o l'equiparació entre salaris i preus d'habitatge. Amb els resultats que vagin arribant, la plataforma explica que traçaran el full de ruta "per garantir una participació àmplia i democràtica que esdevingui en una pressió efectiva per assolir les demandes".

La plataforma va mantenir una reunió amb la ministra d'Habitatge, Conxita Marsol, que, segons la coordinadora, "va expressar interès per les nostres demandes, entenent com a raonables algunes d'elles". A més, la coordinadora informa que pròximament es reuniran amb el cap de Govern, Xavier Espot. Finalment la coordinadora llança un avís: "Les classes populars, amb la classe treballadora al capdavant, som les que tenim la capacitat d'aturar el país".