La Cambra de Comerç creu que l’aplicació de la IA impulsarà el sector

“És ràpida i permet centrar els esforços en altres aspectes.” Són paraules del president de la Cambra de Comerç, Josep Maria Mas, que ahir, en el marc de la segona Festa del comerç, va destacar la utilitat d’aplicar la intel·ligència artificial al sector. Mas va admetre que adaptar-se a l’ús de la IA implica un temps de prova, però. “Té la seva dificultat. En aquest sentit, em recorda la implantació de la informàtica als comerços, fa dècades.” Tanmateix, els beneficis d’utilitzar aquesta eina tecnològica són “evidents” i “les empreses ho estan veient, s’estan conscienciant”. Mas considera que “anem en la bona direcció”. Un fet que fa que pensi així és l’assistència a les formacions sobre IA: “Detectem un neguit per avançar en aquesta línia.” L’entitat empresarial, però, encara no pot oferir dades sobre les empreses que s’estan iniciant en aquest tipus de suport tecnològic.

Per al president de la Cambra, és important no deixar passar el tren perquè l’evolució d’aquestes eines “va molt de pressa”. L’evolució, però, en el bon sentit, el de la bona utilització, avança en paral·lel a l’augment dels ciberatacs: “Cal posar més tallafocs.” En aquest sentit, Mas va subratllar la col·laboració amb el Govern per “neutralitzar al màxim” els atacs cibernètics. Un punt més que va destacar va ser la cooperació amb Andorra Business per repartir ajudes a les empreses que estan decidides a implantar la intel·ligència artificial (enguany, el pressupost de les ajudes s’ha incrementat).