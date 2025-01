Una tesi millora les estratègies de gestió del risc d’allaus

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La Universitat d’Andorra (UdA) va acollir ahir la lectura de la tesi doctoral titulada Caracterització espaciotemporal de l’activitat d’allaus a Andorra. Nous coneixements, eines i tecnologies per a la presa de decisions en la gestió del risc, defensada per Jon Apodaca i dirigida per Juan Ignacio López i Marc Pons. La recerca analitza i proposa millores en les estratègies actuals de gestió del risc d’allaus al país, en resposta a la creixent exposició del territori a aquests fenòmens naturals.