El Sipaag denuncia que Govern no ha respost a les seves demandes sobre les graelles salarials

El sindicat de funcionaris (Sipaag) ha denunciat les promeses incomplertes per part del secretari d'Estat de la Funció Publica respecte a les graelles salarials. El sindicat exposa, en un comunicat, que el 12 de desembre de l'any passat, van enviar una carta a l'executiu sol·licitant la presentació del diagnòstic de l'estudi de les graelles salarials fet per l'empresa People Matters així com la presentació que, segons afirma el Sipaag, s'havia de realitzar amb els ministres del Govern. El 12 de gener, i "davant la manca de resposta de la nostra sol·licitud" apunta el sindicat, es va forçar una reunió amb el secretari d'estat, en la qual, apunten que "seríem convocats a una reunió informativa el 29 de gener, conjuntament amb la resta de cossos especials". El Sipaag denuncia que "no hem estat convocats a cap reunió, ni s'ha respost cap de les nostres demandes". Fet que consideren que "aquest comportament demostra un clar menyspreu envers tots els treballadors del cos general". Per aquest motiu, el sindicat "exigeix" una resposta immediata i demana "les accions pertinents per corregir aquesta situació, i manifestem la nostra voluntat i el nostre dret a ser convocats a les reunions de l'estudi de People Matters".