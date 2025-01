El producte afectat per E.coliGovern d'Andorra

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Salut ha retirat el formatge Morbier, de la marca Jean Perrin, de llet no pasteuritzada provinent de França, per la possible presència d'Escherichia coli. Els productes afecten a les peces del formatge Morbier AOP 45 Jours, amb GTIN N 3324440316918 i 3324440317717 i data de caducitat entre el 08/01/2025 i el 14/03/2025, que van ser comercialitzats entre el 21 de novembre i el 16 de gener de 2025.

El producte afectat per E.coliGovern d'Andorra

A més de la seva retirada, Salut ha recomanat els clients que hagin comprat aquest producte, que no el consumeixin i el retornin al seu punt de venda. L'E.coli pot provocar diarrea, de vegades sanguinolenta dolor abdominal i vòmits i pot anar acompanyada de febre. Les persones que hagin consumit aquest formatge i presentin símptomes semblants han de consultar el mèdic referent.