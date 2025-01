La policia recorda les normes de seguretat a les estacions d'esquí

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La policia ha realitzat un vídeo explicatiu sobre les deu normes bàsiques de seguretat a les estacions d'esquí per evitar incidents, basades en les normes FIS de seguretat a pistes. Els agents han recordat consignes bàsiques com l'obligatorietat de portar casc i el material adequat, i respectar els altres usuaris a les pistes. També han volgut fer un recordatori que, com a l'hora de conduir, l'esquiador que s'incorpora a la pista no te preferència i que en el moment d'avançar a un altre esquiador cal anticipar-se a un possible canvi de sentit de l'altra persona.

Durant el vídeo, els agents, que es troben a les pistes, han volgut emfatitzar en què cal respectar els senyals i les balises que indiquen les rutes i les zones de perill, així com que en cas d'accident s'ha d'alertar de seguida i oferir l'ajuda prioritzant la seguretat. Per últim, han recordat que la policia sempre intervé quan hi ha accidents a pistes i en aquests casos requereix la col·laboració dels implicats i testimonis.