Què passarà amb Trump?

Els Estats Units ja tenen un nou president a la Casa Blanca, el republicà Donald Trump. El quaranta-setè president durant la campanya ja va promoure unes polítiques molt contundents com, per exemple, la retirada del país nord-americà dels Acords de París pel canvi climàtic, la imposició d’aranzels a aquells productes importats o la deportació d’immigrants sense papers. La política que apliqui pot tenir diversos efectes a escala global. Per això hem conversat amb politòlegs, experts econòmics i dirigents polítics del país per saber com veuen la seva arribada al poder.

“Sabem per estudis que per als líders populistes com, per exemple, Trump, els segons mandats són més radicals”, indica el politòleg d’AR+I Yvan Lara. L’expert en política assegura que aquesta vegada el president està envoltat per personalitats d’idees més d’extrema dreta triades per ell, com Elon Musk o James David Vance, en comparació amb el primer mandat. En el seu primer govern va arribar acompanyat pel tarannà del Partit polític Republicà i això feia que hi hagués certa moderació. Lara indica que Trump potenciarà primer els americans i intentarà “desestabilitzar Europa i l’Àsia perquè així els Estats Units tindran més facilitats per mantenir la seva posició econòmica i la seva hegemonia mundial”. Aquest seria un dels motius de l’aproximació de Musk amb l’extrema dreta alemanya. En aquest sentit, l’investigador d’AR+I relata que a Andorra aquest context no l’afavoreix perquè al Principat li interessa que hi hagi cooperació entre països i no males relacions. “A Andorra li interessa que Europa vagi bé, tant si estem a l’acord d’associació com si no, perquè depenem dels visitants de França i Espanya i, si Europa pateix, Andorra se’n ressentirà”, remarca el politòleg.

Una de les primeres accions que va portar a terme Trump com a nou mandatari va ser treure els Estats Units dels Acords de París. Aquest moviment pot generar un efecte contagiós en altres països en matèria climàtica. “Costa molt arrossegar la Xina o països emergents, que les seves economies estan creixent i en vies de desenvolupament, dir-los que han de parar certes activitats pel medi i ara el principal contaminador del món farà el que vulgui”, declara Lara. Trump ja va comunicar el primer dia que té la intenció de promoure l’extracció de petroli i gas.

Des del punt de vista econòmic, l’aplicació d’aranzels també pot generar altres afectacions a escala mundial. “Si el govern de Donald Trump aplica aranzels, d’una banda, impactarà en la inflació dels EUA, que repuntarà, i, de l’altra, els països que més exportin cap als EUA són els que tindran més impacte en el seu creixement”, esmenta la directora d’assessorament i gestió d’inversions de MoraBanc, Sandra Estebe. Europa i la Xina serien els més damnificats per aquest proteccionisme, ja que són els que exporten més cap al continent americà, especialment Alemanya. Durant la campanya electoral, Trump va promoure que aplicaria taxes d’entre el 10% i el 20% a tots els productes universals i un 60% als provinents de la Xina. Però en el primer dia del seu mandat ja va anunciar que aplicaria aranzels als països veïns, Mèxic i el Canadà, d’un 25%. Per tant, els percentatges finals no són tan clars. “Estem veient que ho pot utilitzar com a poder de negociació”, declara Estebe.

Els partits polítics del país veuen el segon mandat de Trump sense gaire entusiasme i estan a l’expectativa del que pugui aprovar, especialment el Partit Socialdemòcrata. “Kamala Harris s’acostava més als nostres plantejaments ideològics”, apunta la primera secretària del Partit Socialdemòcrata, Marta Pujol, que agrega: “La nostra base ideològica defensa la justícia social, els drets humans i la protecció mediambiental, que faci declaracions xenòfobes, masclistes i en contra del medi és una mala notícia.” Malgrat això, Pujol també considera que és un “president amb un perfil molt imprevisible i no vol dir que tot ho porti a terme”.

“En funció de la direcció que prengui el mandat tindrà conseqüències, estem a l’expectativa de com respon als reptes globals. En matèria climàtica s’ha allunyat dels Acords de París i si acaba aplicant aranzels tindrà una repercussió econòmica global, que ens afectaria”, afirma la presidenta suplent del grup parlamentari de Concòrdia, Núria Segués.

Des d’Andorra Endavant no han volgut entrar a valorar quins efectes pot generar la presidència de l’estatunidenc. “Volem manifestar el nostre compromís amb els valors democràtics i el respecte absolut a les decisions que sorgeixen de les urnes electorals”, ha declarat la presidenta del grup parlamentari, Carine Montaner. Tampoc s’han posicionat des de DA. El grup considera que l’arribada de Trump a la presidència “és fruit dels resultats a les urnes d’un procés democràtic i que respectem”.