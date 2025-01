Un moment “transcendental”

Els membres de la comissió constituent van dur a terme ahir la tradicional trobada per celebrar els 32 anys de la Carta Magna, una reunió per recordar el passat, analitzar el present, però també per mirar cap al futur i la possible associació amb Europa. La trobada es va fer a Auvinyà, amb una visita guiada al poble inclosa de la mà del propietari de l’espai, Ricard Fiter.

Abans de la ruta per la història d’Auvinyà i d’Andorra, els exconsellers van posar el focus en l’actualitat i van deixar palès que el moment present amb l’acord i el que es va viure el 1993 no són el mateix. De fet, un dels pares de la Constitució, Enric Casadevall, va aventurar que el d’ara és “més transcendental” per l’impacte que pot tenir per a les futures generacions. “El procés no és igual, la Constitució era un canvi de règim que va costar d’explicar, però després de la campanya es va acabar entenent”, va apuntar. L’acord amb la UE, en canvi, “és més complicat i hi ha més pors”, va afegir l’exconseller, que es va mostrar partidari d’Europa.

Miquel Aleix, un altre dels membres de la comissió constituent, va lamentar que “sembla que la gent no entén la necessitat d’atansar-se a Europa com llavors –el 1993– sí que hi havia la voluntat política d’arribar a un acord per la Constitució”. La solució per a Aleix passa per la comunicació i, un cop estigui feta, “penso que els electors tindran la maduresa i la saviesa per prendre la decisió correcta”, que al parer d’Aleix seria optar pel sí.

Més informació també va demanar l’exconsellera general Maria Reig, que va lamentar que per l’acord no hi hagi la mateixa unió que hi va haver per la Constitució. Una mancança que va lligar a la falta d’informació. “Penso que és un bon acord, però espero que m’ho expliquin bé”, va dir. “Per la Constitució es va fer una feina molt bona durant 18 mesos explicant article per article”, un procés que, segons Reig, no s’està repetint per a l’acord. “Falta comunicació i debat entre els sectors i, si hi ha algun sector que en surti perjudicat, cal buscar compensacions, i això penso que no s’està fent bé”, va asseverar l’exconsellera.

Un cop acabades les anàlisis de l’actualitat, els exconsellers van gaudir d’una visita guiada pel poble d’Auvinyà, la qual Fiter va obrir bromejant que l’edat de la trentena d’assistents sumava “2.250 anys”. El recorregut, però, va portar els convidats a èpoques inclús anteriors a les seves edats agregades. Des del mesolític fins a l’actualitat, Fité va explicar la història d’Andorra i els diferents monuments instal·lats al poble, com una placa que commemora tots aquells que van haver de marxar del país per guanyar-se la vida a fora i Fiter va aprofitar per transmetre un missatge d’esperança “perquè ningú més hagi de marxar”.