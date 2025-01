L’executiu treballa en la revisió del Codi per endurir les penes per agressions sexuals

El ministeri de Justícia treballa en una revisió juridicotècnica del Codi Penal. Al text hi ha el capítol d’agressions sexuals, en què encara queda per determinar “quins són els estris que cal modificar o augmentar” amb l’objectiu de castigar aquests delictes i reduir-ne el nombre de casos. Tal com va exposar a la roda de premsa posterior al consell de ministres el portaveu de l’executiu, Guillem Casal, aquesta és “una de les preocupacions que tenim al Govern” durant “tota la legislatura, no d’ara”.

“Aquest tipus de violències són una xacra contra la qual hem de lluitar”

Guillem Casal, Portaveu de Govern





Casal va assegurar que la violència de gènere “és una xacra contra la qual hem de lluitar” i que l’objectiu com a país hauria de ser “seguir educant els professionals” per “acabar amb les desigualtats i la violència de gènere”. De la mateixa manera, el portaveu del Govern va explicar que la titular de Justícia i Interior, Ester Molné, va exposar durant la reunió del consell de ministres celebrada ahir que la revisió de les modificacions penals per delicte sexual no respon a la publicació de les noves dades, sinó a una modernització del text.

“La majoria d’aquestes violències es donen en l’àmbit privat i queden invisibilitzades”

Mònica Codina, Presidenta de l’ADA



El ministre de Medi Ambient i Ramaderia, entre d’altres, confia en el fet que la modificació “pugui tirar endavant”, tot i declarar que la revisió que s’està portant a terme també pot estar afectant altres tipus de delicte. De moment, Casal va explicar que encara no hi ha data fixada per a “la seva posada en funcionament”, però en el moment que es tingui el text revisat “es farà públic, amb tots els detalls”.

“En molts dels casos les víctimes se senten soles i sense l’acompanyament de ningú”

Elisabet Royuela, Secretària d’Acció Feminista





AUGMENTAR LA FORMACIÓ

Les associacions feministes reclamen més formació entre els professionals encarregats de gestionar les denúncies per violència de gènere i més recursos per a combatre els delictes sexuals. “Ens arriben persones que ho han anat a denunciar a la policia i que sentien que no havien sigut ateses correctament”, explica la presidenta de l’Associació de Dones d’Andorra (ADA), Mònica Codina. “No és extensible a tot el cos, però creiem que falta molta més formació i sensibilització”, relata.

Per a l’agent d’igualtat i secretària d’Acció Feminista, Elisabet Royuela, aquest ensenyament s’hauria d’estendre a professionals com ara “sanitaris, advocats o treballadors socials”, perquè “la cadena pugui funcionar de manera coordinada i efectiva”. Així, també es podrien “garantir els drets tant dels inculpats com de les víctimes”, assevera.

Les dades són preocupants. Durant l’any 2024, les violacions van augmentar un 53,33% i els casos d’agressions i abusos sexuals, un 19%. També ho van fer els delictes d’assetjament, en un 8,7%, i els crims relacionats amb la pornografia infantil, en un 30,77%. “És cert que les xifres han crescut, però també ho han fet perquè ara les persones tenen més estris i informació per anar a denunciar. Abans, segurament, hi havia més por de parlar”, explica Royuela.

Segons Codina, aquestes són “dades que no ens sorprenen” i que “ja ens esperàvem”. Tal com relata, la majoria d’aquestes violències es donen en l’àmbit privat de la intimitat i en el laboral i, per tant, “queden invisibilitzades”. “Després ens sorprenem quan veiem el nombre de denúncies i sembla que el nombre no pot ser tan alt. Però és perquè no es veu”, declara.

La presidenta de l’ADA va voler posar l’accent en “l’educació sexual que reben els adolescents des del porno”, ja que reprodueixen “comportaments abusius i desiguals”. En aquest sentit, l’ADA, en col·laboració amb la secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, organitzarà el pròxim 3 de febrer al Centre de Congressos d’Andorra la Vella dues conferències amb l’educadora social i especialista en violència de gènere Marina Marroquí. La primera serà al matí i a porta tancada, amb alumnes de quart de segona ensenyança dels diferents sistemes educatius; la segona serà a la tarda al mateix lloc, oberta al públic i de manera gratuïta. “És molt important educar des d’edats primerenques, perquè així s’evitarà repetir comportaments en etapes adultes”, relata Codina, que també considera important la “feina feta pels professors”.

Entre algunes de les reivindicacions que fa Royuela hi ha la d’augmentar els recursos destinats al servei psicològic que atén les dones afectades. “En molts casos, les víctimes se senten soles” i “sense l’acompanyament de ningú per afrontar la situació”, explica.