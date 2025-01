Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministeri de Justícia i Interior, encapçalat per la ministra, Ester Molné, va fer pública l’autorització d’incineració del cos de Cristóbal Rivas Luiz, en no ser reclamat per cap persona, tal com estableix l’article 5 del decret del 20 de març del 2013, ni tampoc pels organismes competents de l’Estat de la nacionalitat que posseïa la persona difunta.