La decisió del comú d’Andorra la Vella de recuperar el fracassat, un cop rere l’altre, aparcament dels Pouets per a qualsevol mena d’activitat que aporti valor ha despertat l’interès del ministeri d’Economia que lidera Conxita Marsol. Un interès que no sorprèn perquè l’edifici pot donar resposta a un dels màxims anhels d’Andorra Business, juntament amb el fet que l’excònsol coneix a bastament la situació i característiques dels Pouets i que és un dels problemes que van quedar pendents de resoldre al llarg dels dos mandats a la corporació. Recuperem espais públics és el lema que encapçala el concurs que obre el comú per a la concessió i rehabilitació d’una infraestructura abandonada des del 2017, al qual Marsol té previst presentar-se amb l’objectiu de convertir-lo en un viver d’empreses d’innovació. Això sí, sempre que els treballs de remodelació imprescindibles siguin tècnicament possibles, i que la inversió necessària sigui assumible i justificada. La convocatòria preveu la possibilitat d’acollir tota mena d’activitats més enllà de reobrir-lo com a aparcament. L’objectiu del ministeri i la corporació local encaixen a la perfecció. D’una banda, perquè el primer busca un edifici cèntric, ben comunicat i a prop de les administracions per instal·lar la incubadora empresarial que ha d’obrir la porta principal a la diversificació econòmica. De l’altra, perquè el comú pretén donar un nou ús a un espai deteriorat i obsolet per generar activitat i dinamitzar el barri i la parròquia. L’impuls que provocaria una incubadora d’empreses és innegable. I, evidentment, al país.

El primer que analitzarà i valorarà la cartera d’Economia abans d’optar a la concessió és si és factible i sostenible emprendre els treballs estructurals i de redimensionament de la volumetria que són innegociables, com són la instal·lació d’ascensors i les corresponents escales, així com les obertures necessàries per disposar de llum natural. Uns condicionants definitius per decidir si és viable i es presenta una proposta en ferm abans de dos mesos, tal com estableixen les bases del concurs. Un cop superat aquest escull, es començaria a elaborar la distribució interior per donar cabuda a l’àrea d’innovació, tant pel que fa a espais com a serveis, ja que està concebut com un projecte global. La futura incubadora d’empreses d’innovació vinculades a les noves tecnologies és imprescindible per dur a terme la transformació del teixit econòmic productiu, que presenta símptomes d’esgotament. Turisme, comerç i construcció són els tres pilars, però hores d’ara molt madurs, i l’aposta és captar una comunitat d’emprenedors, inversors i mentors que fomenti la creació d’una petita indústria d’alt valor afegit en camps específics com la tecnologia, la salut o l’educació.

ESPINETA PER A MARSOL

Els Pouets han estat un maldecap des que es van inaugurar el 1995. L’aparcament intel·ligent no va funcionar mai a ple rendiment per problemes estructurals, tècnics i avaries freqüents. Tots els intents de recuperació van ser infructuosos i l’octubre del 2017 el comú encapçalat per Marsol el va clausurar. L’últim intent de l’excònsol per convertir-lo en el punt de sortida d’un telecabina que unís Andorra la Vella amb el pic de Carroi va acabar en no res perquè el giny no va passar de ser un projecte. Ara el nou comú vol recuperar l’espai en desús, fet que dona una nova oportunitat a Marsol de treure’s l’espineta de no haver resolt el problema.

STATION F ÉS EL PATRÓ ESCOLLIT PER ATREURE TALENT Station F, de París, és el model en què el Govern s’emmiralla per dissenyar el projecte del hub d’empreses tecnològiques. El Parc Tecnològic d’Andalusia és l’altre que compleix les aspiracions de construir un projecte global que prevegi una àmplia gamma d’activitats i serveis per impulsar la competitivitat de les companyies. La ministra Marsol, també presidenta d’Andorra Business, va visitar fa deu dies el campus de start-ups més gran del món, situat a la capital francesa, per explorar possibles col·laboracions en emprenedoria i programes de suport a start-ups andorranes. Les instal·lacions comprenen tota mena d’espais (coworking, oficines, sales de reunions, recintes per a esdeveniments, restaurants i zones de descans), activitats i serveis en un ecosistema pensat per a l’intercanvi d’idees i per fomentar l’emprenedoria i la innovació. El complex ocupa un espai de 34.000 metres quadrats. El viver de Màlaga és un referent en innovació i desenvolupament tecnològic del sud d’Europa. De la mateixa manera que el de París, ofereix una àmplia gamma d’activitats i serveis, en aquest cas més centrada a impulsar la competitivitat de les empreses mitjançant la transformació digital. L’acord de col·laboració amb la universitat de la ciutat li permet oferir cursos de formació en tecnologies digitals.