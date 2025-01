Gerard Farré és nomenat nou defensor de l’afiliat de la CASS

Verificat per

El consell d’administració de la CASS va informar que en la sessió del 28 de gener es va acordar el nomenament del nou defensor de l’afiliat, que serà Gerard Farré Sanclimens.

Farré té un grau en dret per la Universitat de Girona i un màster en dret per la Universitat d’Andorra. Laboralment, ha desenvolupat la seva activitat en entitats bancàries del país i actualment treballa en un bufet d’advocats. Des del consell van apuntar que valoren la seva formació i experiència laboral, que poden ser “factors claus” per donar suport i assessorar a afiliats que així ho requereixin.

El consell va afirmar que es realitzarà un traspàs d’expedients entre la defensora sortint i Farré perquè no quedi cap cas desatès. Des del consell van agrair la tasca acomplida per la defensora de l’afiliat sortint, Judith Silvestre, que “ha aportat molt de valor tant als afiliats com al consell d’administració”, segons afirmava el comunicat.

Silvestre va entrar al càrrec el 15 de juny del 2021 per davant de sis finalistes més que competien pel lloc. Després del procés, la CASS va destacar l’alt nivell de les candidatures presentades per optar a defensar els drets dels assegurats. Llavors, va substituir la també lletrada Carme Moles, que va deixar el càrrec per motius professionals i havia ocupat el càrrec d’ençà que es va crear la posició.