El director d'estratègia de Goldman Sachs exposa la visió econòmica a l'Àgora MoraBanc

El director d’Estratègia per a Mercats Internacionals de Goldman Sachs Asset Management, James Ashley, va oferir ahir una la seva visió sobre els mercats financers i l’economia mundial per aquest 2025. Ashley va situar als Estats Units en la part positiva de la balança detectant bones opcions de creixement per a les petites i mitjanes empreses nord-americanes, que es poden beneficiar de les polítiques de baixada d’impostos i pujada de tarifes de Trump. També va destacar la importància cada cop més gran de la Xina en l’economia mundial gràcies a la millora en la qualitat que estan assolint les seves empreses. Pel que fa a Europa, l’economista de GSAM, no es va mostrar tan optimista sobretot per la situació que viu Alemanya, motor tradicional del continent, amb una economia estancada.

La xerrada de James Ashley s’emmarca dins de les conferències ‘Àgora MoraBanc’ que regularment conviden experts en inversions, fiscalitat i finances per tractar temes d’actualitat i d’interès en el camp de la gestió de patrimonis, l’economia i l’estalvi. Les darreres edicions s’han celebrat a Andorra, Barcelona i Madrid amb professionals del MoraBanc i partners del grup com GSAM, Cuatrecasas i BlackRock entre d’altres.