Detingut un home per haver estafat 300.000 euros a una parella amb un casino fictici

Publicat per Joan Ramon BaigesRedacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La policia ha detingut un home de 32 anys com a presumpte autor d’un delicte contra el patrimoni després d’estafar 300.000 euros a un matrimoni de Canillo. L’acusat, J. A. S., és un empresari andorrà de 32 anys, mentre que la víctima és un resident estranger, també empresari. L’estafador és conegut per dirigir, segons havia manifestat, una agència de màrqueting amb vincles amb empreses de renom internacional com Amazon, Rituals, RedBull, BurgerKing, Cupra i Max Colchon, i la representació d’influencers.