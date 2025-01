Coma renova un any el càrrec de vicepresidenta a Estrasburg

Publicat per Redacció Estrasburg

Verificat per Creat: Actualitzat:

La consellera general demòcrata Berna Coma continuarà un any més com a vicepresidenta de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE). L’organisme ha renovat els càrrecs en la sessió plenària d’hivern, mantenint Theodoros Rousopoulos com a president i actualitzant 15 de les 19 vicepresidències, entre les quals la que ostenta Coma.

Durant la sessió, la delegació andorrana també ha mantingut reunions amb representants de Liechtenstein, Mònaco i San Marino, per afavorir l’intercanvi d’experiències i reforçar la col·laboració. L’assemblea ha tractat qüestions com ara la necessitat d’un nou ordre internacional basat en regles, la crisi humanitària a Gaza i la regulació de les empreses militars privades. Coma ha viatjat a Estrasburg amb Cerni Escalé i Meritxell Alcobé, escurçant la seva estada per assistir a la sessió del Consell General d’avui.