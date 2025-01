Andorra i Espanya reforcen la cooperació en ciberseguretat

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern ha signat un acord amb l'Institut Nacional de Ciberseguretat d'Espanya per reforçar la col·laboració entre els dos països en l'esfera digital i tecnològica. En la trobada mantinguda avui a Madrid entre el secretari d'Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, acompanyat del director d'Andorra Digital, David Vicente, amb la secretaria d'Estat de Funció Pública d'Espanya, Clara Mapelli, s'ha abordat l'anàlisi del Pla de Digitalització de les Administracions Públiques 2021-2025 d'Espanya, així com el Pla d'Impuls de Dades Sectorials i l'Estratègia d'Intel·ligència Artificial. Per la seva banda, Rossell i Vicente han exposat les línies estratègiques d'Andorra en transformació digital, on ambdues parts han explorat possibles àrees de col·laboració.

En el marc de la trobada, L'Agència Nacional de Ciberseguretat d'Andorra i l'Institut Nacional de Ciberseguretat d'Espanya han signat un protocol d’entesa que permetrà enfortir les capacitats de seguretat a la xarxa de la ciutadania, pimes i professionals del Principat. "Les oportunitats i els riscos de la globalització tecnològica obliguen els països a alinear-se i cooperar per a defensar un ciberespai segur, lliure, fiable i resilient. La formació i prevenció són les vies més efectives per aconseguir-ho", ha apuntat Marc Rossell.

L’acord contempla la promoció i la difusió d’iniciatives en aquest camp per part de les dues entitats, un intercanvi d’informació per a la prevenció i la gestió d’incidents, i la possibilitat de compartir bones pràctiques i lliçons apreses a partir de programes adreçats a professionals i personal investigador. Per altra banda, també garanteix un suport i ajuda mútua per al desenvolupament i l’execució de projectes estratègics, amb un focus especial en tot allò relatiu a les infraestructures crítiques.