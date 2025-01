Set equips nacionals participaran a la First Lego League Andorra Telecom

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'11a edició de la First Lego League Andorra Telecom arriba el pròxim 5 de febrer a la sala de congressos d'Andorra la Vella, amb set equips nacionals de sis centres educatius, que prendran part d'aquesta competició. En concret, participen el col·legi Sagrada Família;

col·legi Sant Ermengol; el col·legi Mare Janer; l’escola andorrana de secundària de Santa Coloma; l’escola andorrana de secundària d’Ordino i l’escola andorrana de secundària d’Encamp.

Enguany, el repte consta d'identificar i investigar un problema relacionat amb l'exploració dels oceans per aportar una solució innovadora. Els equips compartiran el que han après i com l'han aplicat sobre el disseny del robot, a més de mostrar com ho han fet.

El torneig és de caràcter internacional i es disputarà a 110 països amb mes de 679.000 participants. La fase andorrana lliurarà sis premis: Ingeniera Soy, que dona plaça per la final espanyola; Projecte Innovació; el premi Disseny Robot; el premi Comportament Robot; el premi Valors FLL i el premi entrenador.