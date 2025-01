Rebutjada la petició de llibertat d'un empresonat per violació

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Tribunal Constitucional ha desestimat el recurs de súplica presentat per un empresonat per un presumpte delicte de violació, argumentant que "el recurrent es limita a exposar la seva oposició amb el contingut del nostre aute del 20 de desembre del 2024 i a reiterar arguments". L'únic element nou aportat en el recurs fa referència a una suposada discriminació per la seva nacionalitat francesa, però el TC considera que aquest fet "no pot conduir a un reexamen del recurs d’empara, ja que existeix discriminació quan es tracten diferentment i sense justificació raonable situacions anàlogues o comparables". Així ho recull l'aute publicat aquest dimecres al BOPA.

L'advocat de l'empresonat argumenta que el seu client fa més de cinc anys que resideix a Andorra, per la qual cosa "està suficientment arrelat al país", adduint que no existeix cap risc de fugida, però el TC considera que hi ha una "manca manifesta de contingut constitucional de les seves pretensions".

L'acusat es troba en presó provisional com a "responsable d'un presumpte delicte d'agressió sexual constitutiva de violació". La mesura es va adoptar per l'existència d'un risc de fugida i de reiteració del delicte, especialment pel fet que es tracta d'un ciutadà francès.

El juliol del 2024, la Batllia va prorrogar la presó provisional durant quatre mesos, decisió que l'empresonat va apel·lar a l'octubre. La seva defensa va sol·licitar la llibertat sota la condició de no abandonar el país fins a la celebració del judici oral, però la petició va ser rebutjada. Posteriorment, es va presentar un recurs d'apel·lació al Tribunal de Corts, que també el va desestimar.