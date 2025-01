Les tres pors a l’acord amb Europa

El cap de Govern, Xavier Espot, va finalitzar ahir la visita a Madrid amb una trobada informativa organitzada per Europa Press que va servir d’altaveu per insistir en la necessitat de l’acord d’associació i rebatre els principals temors de la ciutadania: immigració, sobirania i fiscalitat. La cita més important, però, va ser dilluns amb el governador del Banc d’Espanya, José Luis Escrivá, amb qui va negociar que es permeti que el sistema financer andorrà accedeixi als mecanismes de liquiditat de l’eurosistema per competir en igualtat de condicions amb les entitats europees.

El cap de l’executiu va insistir ahir que les cessions previstes a l’acord d’associació amb la Unió Europea són “absolutament assumibles”, i va recalcar que “els avantatges són infinitament superiors als inconvenients”. Espot va comentar que una de les principals inquietuds és la pèrdua de sobirania, un aspecte que va desmentir contundentment: “No hi haurà cap cessió en aquest àmbit. Tenim acords sectorials amb la UE que no han suposat una minva de la capacitat de decisió d’Andorra en temes clau.”

Pel que fa a la lliure circulació de persones, un altre punt que genera dubtes entre la població, va assegurar que el sistema de “control” i “quotes” continuarà sent part de l’“especificitat andorrana”. Va reconèixer, no obstant això, que “a la gent li fa la sensació que acceptar la lliure circulació de persones pot posar en risc la seguretat”, però va tranquil·litzar la població en afirmar que el model actual permetrà mantenir “les altes cotes de seguretat ciutadana”.

També va descartar que l’acord signifiqui el final de la “fiscalitat competitiva”. “Aquesta matèria queda fora de l’acord”, va subratllar, posant com a exemple les duanes. I va remarcar que aquesta competitivitat fiscal ha estat clau per a l’economia del país i que continuarà sent-ho dins del nou marc de relació amb la UE.

Un altre dels punts destacats del discurs va ser la relació amb el Banc d’Espanya i les negociacions per accedir als mecanismes de liquiditat de l’eurosistema. El cap de Govern va assenyalar que treballen per “aconseguir un acord de cooperació que permeti al sistema financer andorrà operar en condicions d’igualtat amb les entitats europees”. Aquest mecanisme seria clau per garantir que els bancs andorrans tinguin accés a un prestador d’última instància, una demanda que considera del tot justificada. “Els bancs andorrans estan d’acord a obrir aquest sector a entitats estrangeres, però és lògic que demanin tenir les mateixes condicions que aquelles que puguin venir a operar al Principat”, va defensar. A més, va augurar un futur “pròsper” per al sector financer, destacant que ja ha demostrat “resiliència” més enllà del final del secret bancari.

Espot espera que el Consell de la UE avali “la primavera vinent” l’acord, un compromís del qual també preveu “convèncer” la ciutadania andorrana amb vista al futur referèndum. Andorra, que ja té “una relació estreta, plural i diversa” amb la Unió Europea, busca ara “fer un pas més”. El nou marc de relacions ja està redactat, però queda per decidir si l’acord requereix –almenys en part– la ratificació dels 27 parlaments nacionals i alguns de federals.

Una hipotètica ratificació de cada estat membre “complicaria” els tràmits, segons Espot, que, no obstant això, va destacar que el text ja preveu que les parts que no afectin competències de l’àmbit nacional puguin entrar en vigor de manera “provisional”.

Espot va admetre, durant la trobada informativa, que confiava que el procés pogués avançar el semestre passat, durant la presidència hongaresa del Consell de la UE, però, un cop finalitzat el termini, creu que, “en principi”, passarà al torn actual de Polònia. “Em consta” que tant Espanya com França estan treballant en el si del Consell per culminar el procés i va destacar que tots dos països han estat “aliats fidels” i “amics” des del principi. També entén que “poden sortir beneficiats”, especialment en l’òrbita pirinenca.

