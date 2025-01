L'executiu formalitza els nomenaments dels ambaixadors del Canadà i Polònia

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'executiu ha formalitzat aquest dimecres el nomenament de Joan Forner com a ambaixador d'Andorra al Canadà, amb data efecte el 25 de desembre de 2024. Govern ha rebut el plàcet de forma satisfactòria per part del Ministeri d'Afers Exteriors del país canadenc. L'andorrà és també ambaixador als Estats Units i de la Missió Permanent a l'Oficina de les Nacions Unides a Nova York.

D'altra banda, Govern ha fet efectiu el nomenament d'Elisenda Vives com a ambaixadora extraordinària i no resident a Polònia, amb data efecte el 15 de gener de 2025, després de rebre el plàcet del Ministeri d'Afers Exteriors polonès. L'andorrana és també ambaixadora no permanent a Estònia, Letònia i Lituània.