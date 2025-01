Incineració del cos d'un difunt no reclamat per ningú

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministeri de Justícia i Interior, encapçalat per la ministra Ester Molné, ha fet pública l'autorització d'incineració del cos de Cristóbal Rivas Luiz, al no ser reclamat per cap persona, tal com estableix l'article 5 del decret del 20 de març del 2013, ni tampoc pels organismes competents de l'Estat de la nacionalitat del difunt. Així ha estat publicat aquest matí al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), esmentant que transcorreguts tretze dies hàbils des de la data de publicació al Butlletí, els serveis funeraris de guàrdia faran la incineració tal com preveu la norma de referència.