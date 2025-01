Gruixos de neu nova de fins a 20 centímetres als cims

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'episodi de nevades d'aquest inici de setmana va deixar "un canvi d'escenari una mica més propi per l'època de l'any", tal com diu el servei meteorològic a les seves xarxes socials. Tot i que no hi ha un gran gruix de neu a les muntanyes, les nevades de dilluns i dimarts van arribar a deixar fins a 20 centímetres de neu nova a Sorteny, 17 centímetres a les Fonts d'Arinsal, o 9 centímetres al Coll d'Ordino, les Antenes d'Envalira o el Bony de les Neres.

Avui el matí predominarà el sol, amb alguns petits núvols que a la tarda es tornaran més densos i a la nit poden deixar algun floc de neu als cims. Demà a la tarda els ruixats tornaran a ser presents al conjunt del Principat, amb una cota de neu situada per sobre dels 1.300 metres. Les temperatures augmentaran un parell de graus a la capital fins a finals de setmana, arribant als 12 graus de màxima, mentre que a zones com el Pas poden arribar a baixar i el termòmetre pot marcar els 10 graus negatius.