Gerard Farré és el nou defensor de l'afiliat de la CASS

Gerard Farré Sancliments és el nou defensor de l'afiliat a la Caixa Andorrana de la Seguretat Social. Així es va decidir ahir en la sessió del consell d'administració de la CASS. Farré és graduat en dret per la Universitat de Girona i té un màster en dret per la Universitat d'Andorra. Laboralment, ha desenvolupat la seva activitat en entitats bancàries del país i actualment treballa en un bufet d'advocats. El consell informa que la seva formació i experiència professional poden ser factors claus per donar suport i assessorar els afiliats. Es realitzarà un traspàs d'expedients entre la defensora sortint, Judith Silvestre, a qui el consell li agraeix la tasca duta a terme, i el nou defensor.