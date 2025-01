Els xofers de Coopalsa tornaran a l’horari intensiu el 10 de febrer

Els conductors de Coopalsa tornaran als horaris intensius de vuit hores i mitja de descans dilluns 10 de febrer. Tal com va confirmar al Diari el gerent de l’empresa, Gabriel Dallerès, la tornada s’efectuarà de “manera gradual, tal com especifica el laude”. Dallerès remarca que ja “estem intentant refer dins de les nostres possibilitats tots els horaris” i que “no serà fàcil”, ja que la companyia gestiona la majoria de línies de transport públic del Principat.

De la mateixa manera, un dels membres del comitè d’empresa, Marcelo Orieta, explica que el 6 de febrer vinent s’ha pactat amb la companyia una reunió per tornar a reprendre les negociacions pel que fa a algunes de les condicions laborals que s’havien quedat fora de l’arbitratge. Segons Orieta, les que més interessen els treballadors són les que fan referència a “l’augment del sou” i “les condicions en les quals es troben els autobusos”. Una reunió que Dallerès no té tan clar que s’hagi de celebrar, ja que va explicar que “encara estan per confirmar determinats aspectes de la negociació”.

Preguntat per la possible impugnació del laude per part de Coopalsa, Orieta va tallar amb qualsevol mena d’especulació. “Per molt que l’empresa vulgui impugnar el resultat, la situació no canviarà”, va concretar el membre del comitè. “Si no volen acatar el resultat, tornarem a la possibilitat de vaga”, va especificar. Per la seva part, Dallerès va voler deixar la porta oberta a la possibilitat, ja que “els nostres advocats estan estudiant diferents vies d’actuació”. El laude emès en una taula d’arbitratge té la mateixa força que una sentència dictada en un judici.

RESULTAT DEL LAUDE

Dimecres de la setmana passada, l’àrbitre va donar la raó als treballadors de l’empresa en dues de les set reclamacions exposades a la taula d’arbitratge. Aquestes dues preveien la tornada als horaris intensius de quaranta hores setmanals repartits en cinc dies de treball i la disposició de dos dies complets de descans. Pel que fa a la resta de reclamacions dels treballadors, quatre van quedar fora de l’arbitratge per considerar que eren qüestions interpretables i una cinquena, segons l’empresa, haurà de ser resolta a través dels tribunals ordinaris. El cas dels xofers de Coopalsa és el primer arbitratge que es dona a Andorra en el context de conflictes laborals.